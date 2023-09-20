涉未有帶燙傷女童求醫　有猥褻兒童案底前警員認虐兒還押候判 (14:02)

兩名被告為代號F.S.L.的49歲男子及33歲女子W.N.M.。男被告否認一項有意圖傷人罪，並承認屬交替的虐兒罪，他另否認兩項虐兒罪則存檔法庭。控方庭上透露，男被告案發前曾干犯向兒童作出猥褻行為及欺詐等罪，就兩案被判囚68個月。法官聞言稱，男被告的刑事記錄可謂難以處理。翻查資料，被告曾因逼兒子同觀看色情影片及自瀆，被判監4年。

男被告同意的案情指，於2020年5月某傍晚，女被告在家中浴室替其5歲女兒X洗澡時，女被告曾關上水龍頭去接電話。其間男被告進浴室開啟熱水、用花灑淋向X，X被熱水燙傷感到痛楚和驚慌大喊，其後致右半身的皮膚脫皮。她欲關掉水龍頭時遭男被告阻止。女被告聽到X大叫後返回浴室，男被告立即調校成冷水，由X自行沖洗。兩名被告為X傷口塗藥膏約一星期。

至同年7月，事件報警處理，X送院驗傷後發現其燙傷患處癒合欠佳，包括她的右邊面頸、手臂、胸背和腹部等，傷口受金黃葡萄球菌感染。醫生指，X受傷後未有馬上求醫，令她傷口感染。兩名被告於同年11月被捕，男被告的手機內存有X的傷口照片。