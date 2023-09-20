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食安中心測試100個非熱食雞肉樣本 整體微生物質素及安全表現滿意 (13:42)

不少人愛吃手撕雞、切雞等即時雞肉。食安中心調查了市面100個非熱食雞肉食品樣本，評估微生物質素和微生物安全，結果整體令人滿意，但有3個手撕雞樣本在菌群數表現尚可。食安中心亦發現業界在製作有關食品過程中需加強食品安全意識，建議縮短處理雞肉處理時間，分開儲存生的食物和熟雞等，並提醒公眾在購買即時非熱食雞肉食品後應盡早食用。

食安中心去年9月至11月期間，收集100個非熱食雞肉食品樣本，進行微生物化驗，包括40款手撕雞、40款切雞、15款手撕雞菜式及5款手撕雞沙律。結果顯示，微生物安全方面，所有樣本在涉沙門氏菌屬、李斯特菌等致病菌檢測上為滿意水平。

不過，在微生物質素上，有3個手撕雞樣本結果為尚可，其中一個的大腸桿菌檢測結果亦屬尚可。食安中心科學主任莊梓傑解釋，手撕雞要經過手撕的程序，需人手處理，因此在室內溫度擺放時間較長，菌數更有機會偏高。

食安中心風險評估組主管周楚耀表示，有關樣本結果非「不滿意」，因此食用未必導致身體不適，但是一個信號反映「有啲位未做到」；食安中心亦提醒商戶遵守衛生規範，避免交叉污染及細菌滋生，後再到相關食肆抽查樣本化驗，測試結果全屬滿意。

食安中心中心製作了相關指引，協助業界減低風險。莊梓傑提醒業界，處理雞肉時要控制冷卻的時間，以免細菌繁殖，同時要留意個人及環境衞生，減少交叉污染。

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