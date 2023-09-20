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3恒大女學生被控大老山隧道外暴動　一人認罪准保釋候訊 (13:41)

2019年11月12日，有網民發起「破曉行動」，多區爆發衝突。3名恒生大學女學生涉在恒大毗鄰的大老山隧道參與暴動，被控一項暴動罪。案件今（20日）於西九龍裁判法院（暫代區域法院）開審，兩人不認罪受審，21歲女學生則認罪，獲准保釋等候9月29日再提訊。她承認的案情指，約30至40人在大老山隧道收費廣場破壞設施、縱火及堵路，維修費用逾3.1萬元，她身穿黑色衣物與人群逃跑時被捕。

報稱恒大學生的被告范紫雪（現年23歲，下同）、杜美宜（23歲）不認罪受審，盧靖婷（21歲）則認罪。3人被捕後曾踢保，事隔兩年半再被捕及起訴。

盧靖婷承認的案情指，有人在網上發起「破曉行動」，呼籲群眾在2019年11月12日封鎖香港各區道路和進行破壞。當日早上約6時35分，10至20名穿黑衣的人士在大老山隧道行政大樓外聚集，有職員見狀立即通知控制室報警求助。約7時正，30至40人從恒大方向闖入收費廣場，部分人以長木棍敲打收費亭的玻璃窗、閉路電視系統和顯示屏，有人則在收費亭噴灑可疑液體及縱火，亦有人走入行車線以身體或雜物堵路，隧道職員須關閉大部分收費亭，癱瘓交通，有職員受驚，逃到行政大樓躲避。

同日早上約7時，警員接報到場，目睹戴黑帽、黑口罩、穿黑衣和淺色鞋的盧靖婷與一群黑衣人士急步向行人天橋離開，警員警告人群停下但不獲理會。警員跑上天橋時，盧曾大叫「救我」，隨即有人向警員擲石頭但未有擊中。盧跑到行善里時被警員抓住外衣，令她跌倒，盧被制服時不斷掙扎和踢警員，約20人折返試圖營救她但不果，最終逃去無蹤，盧則當場被捕。

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