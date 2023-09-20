海關拘捕3男女　涉網售冒牌半島美心月餅 (14:05)

海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯表示，9月初接獲版權持有人舉報指，指有人利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅。海關遂透過大數據系統調查，經喬裝顧客試買及在商標持有人協助下，於上周四(14日)搗破兩個網上平台帳戶，搜查旺角一商廈單位及慈雲山一住宅單位，檢獲49盒冒牌月餅。

海關展示的冒牌月餅分別為半島酒店迷你奶黃月餅及美心流心奶黃包裝。周稱，半島月餅正貨售價為448元，冒牌貨為350至400元，即正貨的八至九成；美心月餅正貨價為284元，冒牌貨售200元，即正貨價七成。包裝方面，半島及美心正貨月餅最佳食用日期指定為2023年10月9日以前，懷疑冒牌貨有不同到期日。

周續指，兩款冒牌月餅均符有二維碼貼紙供驗證，但每盒冒牌半島月餅的編號一樣，掃描後轉至偽冒網頁，冒牌美心月餅則不能透過指定應用程式檢驗。另外，冒牌美心月餅包裝印刷較參差，部分位置沒有凹凸紋，揭開防偽碼位置易令包裝損毀。

海關在行動中共拘捕1男2女（28至41歲），3人獲准保釋候查。海關將檢獲的月餅交予政府化驗所化驗，正調查其來源地。海關呼籲市民在購物時應光顧信譽良好的網店，如有懷疑應向商標持有人查詢，重申售賣冒牌物品屬嚴重罪行，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。