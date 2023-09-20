孫東：正研究網絡安全法　有必要加強法律規管 (12:16)

至於政府會否主動檢視數碼港是否出現人為疏忽，孫東說，問責問題上，相信數碼港董事會將仔細考慮社會上一些呼聲；今後適當時候是否要調整及加強管理層力量，特別是網絡資訊保安的力量，政府願尊重數碼港的意見。

被問到接連發生數碼港資料外泄及JPEX涉無牌經營事件，會否打擊本港作為科技中心的形象，孫東相信本港形象不會受太大影響，稱關鍵是發現問題後及時採取措施改正，又提到內地及海外有科技巨頭公司亦是黑客攻擊的受害者，認為網絡安全是全世界共同面對的問題，社會各界做好自身防範及提高防範意識，本港亦會與全世界加強協作，打擊網絡犯罪。

另外，虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」（JPEX）涉嫌串謀詐騙，目前應用程式商店上仍能下載相關應用程式，被問到當局會否要求將有關程式下架，孫東說，涉及JPEX的問題會交由相關的政府部門回應。