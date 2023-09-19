52課程納SSSDP　增旅遊醫療5科 (22:25)

在8間專上院校中，都會大學將提供1873個SSSDP資助學額，佔最多。該校下學年將新增兩個一年級課程，分別為「新音樂及互動娛樂」和「建築管理及工料測量學」。另有3間專上院校設新增課程，包括東華學院的「醫療資訊及服務管理」、明愛專上學院的「酒店及旅遊管理」，以及伍倫貢學院的「航運服務及營運管理」課程。

香港珠海學院珠海SSSDP學額減四成

此外，香港珠海學院及職訓局屬下香港高等教育科技學院（THEi）的SSSDP資助學額均減少，其中香港珠海學院大減約38%至只有65個學額，而THEi則減少約7%學額至609個。恒生大學二年級入學的「精算及保險」銜接課程，下學年將剔出SSSDP資助之列。

教育局增加SSSDP課程資助額，下學年非實驗室為本的課程每年可獲資助45,810元（加860元），而實驗室為本課程的資助額為79,770元（加1490元）。