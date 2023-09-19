警方瓦解跨境釣魚詐騙集團　拘14人涉騙過百萬 (19:11)

警方指，自今年初開始留意到有釣魚詐騙集團假冒商業機構，例如YUU、The Club等機構發短訊，訛稱事主的會員積分即將到期，騙取事主的個人及信用卡資料以延續到期日。警方經過深入調查，發現背後牽涉一個活躍約一年的跨境釣魚詐騙集團。警方調查發現位於柬埔寨的集團主腦負責建構虛假釣魚網站，並大量發送短訊及電郵以騙取事主信用卡及個人資料；身處香港的集團中層成員收到被盜信用卡資料後，將資料綁定在犯案手機，再僱用車手及跑腿擔任下線，指派他們購買貴重物品及散貨圖利。

根據調查，警方相信位於柬埔寨的上層成員可以獲分50%贓款，身處香港的中層成員獲分35%贓款，車手及跑腿可獲分15%贓款。而上層成員會以虛擬貨幣形式收款。

警方經調查後鎖定14名身處香港的骨幹中下層成員，包括10男4女，年齡介乎21至33歲，他們分別在大埔，粉嶺，黃大仙，馬鞍山等被捕，部分人有黑社會背景。事件牽涉損失金額高達102萬元，其中單一損失金額最高的一宗案件，事主損失約6萬元。

警方又發現，部分下層車手為減少自己被捕風險，會指派黑社會內低級成員或欠債人購物，以此方式償還債務，這些人士每次只能獲分數百元酬勞。另外警方發現車手會以其他黑社會成員的身份登記電話卡作犯罪用途，增加警方調查難度。警方相信今次行動已經瓦解一個跨境犯罪集團，並會繼續跟進調查位於柬埔寨的主腦。