中大醫學院一期臨牀研究中心完成逾150項早期臨牀試驗　料約一成新藥可完成註冊 (18:03)

新藥研發需經過臨牀研究，當中一期臨牀研究評估藥物的安全性及耐受性。中大醫學院一期臨牀研究中心成立10年間共完成逾150項早期臨牀試驗，並建立超過8000人的健康志願者庫，中心總監、李樹芬醫學基金腫瘤學講座教授陳德章指，料中心完成的研究中，約有一成新藥可完成註冊，早前一項研究成果亦獲國家藥品監督管理局接納為新糖尿病治療方案。
中心於2013年獲政府資助成立，四成早期臨牀研究屬癌症項目，其餘六成項目則涵蓋肝病、糖尿病、心臟病等專科。中心醫務總監（非腫瘤科）、內地及藥物治療學系教授陸安欣表示，通常一期臨牀研究的研究對象是健康志願者，每項研究需要數十人，目的為評估新藥用於人體的安全性及耐受性，為之後的大型臨牀研究提供參考數據。已登記的8000多名健康志願者中，有2500人參與研究，涉40個項目。
不過，陳德章表示，癌症項目涉及的化療、免疫系統治療副作用較大，因此通常是由癌症患者參與研究。中大的腫瘤科團隊先後成功進行肺癌、鼻咽癌、肝癌等癌症的新藥研發。中心醫務總監（腫瘤科）兼腫瘤學系教授馬必如稱，臨牀研究對於晚期或缺乏治療方案的病人，提供了一個「延續生命的希望」。
今年71歲的陳太7年前患三陰性乳癌，曾接受治療惟不幸復發，並發展至末期，因腫瘤位於心口，常因日常動作導致流血不止。陳太於2017年經醫生轉介參與臨牀試驗嘗試免疫系統治療，回憶當時想法稱「唔做都死梗，我又有好多嘢未做，仲未娶新抱、仲未抱孫」。她當時每隔3周接受一次藥物注射，治療時長逾3年，期間出現副作用，一度出現全身皮膚病，坦言過程難捱，但現時癌症指數已回復正常，只需每半年覆診一次。
陳德章稱，中心正探索中藥和生物科技兩個領域，期望能將更多實驗室成果轉化為臨牀應用。陸安欣補充稱，中心一直都有中藥相關的研究，惟數量不多，未來將增加。