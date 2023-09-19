中大醫學院一期臨牀研究中心完成逾150項早期臨牀試驗　料約一成新藥可完成註冊 (18:03)

中心於2013年獲政府資助成立，四成早期臨牀研究屬癌症項目，其餘六成項目則涵蓋肝病、糖尿病、心臟病等專科。中心醫務總監（非腫瘤科）、內地及藥物治療學系教授陸安欣表示，通常一期臨牀研究的研究對象是健康志願者，每項研究需要數十人，目的為評估新藥用於人體的安全性及耐受性，為之後的大型臨牀研究提供參考數據。已登記的8000多名健康志願者中，有2500人參與研究，涉40個項目。

不過，陳德章表示，癌症項目涉及的化療、免疫系統治療副作用較大，因此通常是由癌症患者參與研究。中大的腫瘤科團隊先後成功進行肺癌、鼻咽癌、肝癌等癌症的新藥研發。中心醫務總監（腫瘤科）兼腫瘤學系教授馬必如稱，臨牀研究對於晚期或缺乏治療方案的病人，提供了一個「延續生命的希望」。

今年71歲的陳太7年前患三陰性乳癌，曾接受治療惟不幸復發，並發展至末期，因腫瘤位於心口，常因日常動作導致流血不止。陳太於2017年經醫生轉介參與臨牀試驗嘗試免疫系統治療，回憶當時想法稱「唔做都死梗，我又有好多嘢未做，仲未娶新抱、仲未抱孫」。她當時每隔3周接受一次藥物注射，治療時長逾3年，期間出現副作用，一度出現全身皮膚病，坦言過程難捱，但現時癌症指數已回復正常，只需每半年覆診一次。

陳德章稱，中心正探索中藥和生物科技兩個領域，期望能將更多實驗室成果轉化為臨牀應用。陸安欣補充稱，中心一直都有中藥相關的研究，惟數量不多，未來將增加。