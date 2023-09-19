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新任入境處長郭俊峯對收禮事件「無補充」　料十一黃金周將有逾百萬人出入境將「全軍出動」 (17:31)

新任入境處長郭俊峯見傳媒，他被問及早前曾接受恒大集團的的禮物籃沒有申報，做法是否不理想，郭指早前已回應事件，沒有補充。郭俊峯亦被問及日後會如何小心處理出席宴會，郭稱會視乎宴會性質及有否時間出席，強調日後會小心選擇。

郭俊峯表示，對於獲中央任命感到榮幸，感謝中央、特首及特區政府信任，亦感謝歷任處長領導，將繼續帶領近9000人的入境處團隊應對未來挑戰。郭指，未來工作展望包括會堅實維護國家安全，繼續守好國家「南大門」，讓本港經濟穩步發展；繼續靈活調配人手，盡快處理通關後出現的大量身分證申請，短期內將推出新措拖提升處理能力；確保將灣仔入境處總部遷至將軍澳時順利有序，並會提供更多服務，例如增加多元化自助服務站，以提升服務水平；繼續加強青少年發展工作，擴展入境處青少年領袖團，吸引更多年青人參加，並會透過不同活動及交流團，協助隊員加強國民身分認同，建立守法及護法意識等。

被問及預計上任後將面對什麼挑戰，郭俊峯料挑戰不少，例如十一黃金周加中秋節公眾假期，相信屆時大批港人北上，同時內地人會南下，料屆時將有超過100萬名旅客出入境，呼籲市民預早計劃行程，避免在人潮高峰期出入境。他指，屆時入境處「肯定會全軍出動」，會借調人手到各口岸處理旅客出入境，亦會與其他執法部門、港鐵，甚或內地對口機關作出準備。

郭俊峯表示，截至8月底共收到約46000宗高才通申請，當中有約35000宗申請已獲批，強調當中的強調當中的刑事定罪記錄申報極少。另他亦指入境處的招聘情况「最近開始有啲起色」，目前有6000多人申請成為入境事務主任，較之前多逾4成，相信陸續會有更多人對入境處工作有興趣。

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