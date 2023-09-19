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證監會：早前未獲賦權進一步監管JPEX　指JPEX被點名警告前從未聯絡證監 (17:04)

「綠石數字資產平台」（JPEX）被證監會點名在港無牌經營的風波擴大，警方商業罪案調查科接獲證監會轉介後，採取行動拘捕8人。證監會強調，去年將JPEX加入可疑名單時，未獲賦權進一步監管，又指證監調查亦需時，對JPEX事件亦已特別緊張，當發現有可疑之處時，已即時轉介警方，亦指證監會在9月13日發警告聲明前，JPEX一直沒有與證監會有任何聯絡。證監會又表示，案發前向包括8名被捕人在內人士，致函共21次，要求對方停止宣傳JPEX。

證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，證監會於今年6月新洗黑錢法例生效後，獲賦權規管虛擬資產交易，證監亦正計劃發牌規管虛擬資產交易，並於5月向業界表明，若無意申領牌照牌者應在發牌過渡期時，逐步結束業務，亦在8月初發聲明提醒後，發現JPEX變本加厲，並以極之可疑的手法推廣，故決定於9月13日發警告聲明，並要求網紅及OTC 停止推銷，亦懷疑事件涉及詐騙，故轉介警方。至於被指警告近一年後才執法。她指，將JPEX加入可疑名單時，證監會未有相應權力，故只能以可疑名單呼籲市民警惕。

另有人建議證監會發出「正申請牌照」的清單，黃樂欣指，發出申請名單並不恰當，以免令人誤以為相關機構已受監管及可信賴，故證監會只會公布獲發牌名單，並會加強投資者教育，建議投資者應採用有獲發牌平台交易。她承認，由於現行監管框架不涉及場外找換店（OTC），證監會並無掌握本港場外找換店數目。

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