證監會：早前未獲賦權進一步監管JPEX　指JPEX被點名警告前從未聯絡證監 (17:04)

證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，證監會於今年6月新洗黑錢法例生效後，獲賦權規管虛擬資產交易，證監亦正計劃發牌規管虛擬資產交易，並於5月向業界表明，若無意申領牌照牌者應在發牌過渡期時，逐步結束業務，亦在8月初發聲明提醒後，發現JPEX變本加厲，並以極之可疑的手法推廣，故決定於9月13日發警告聲明，並要求網紅及OTC 停止推銷，亦懷疑事件涉及詐騙，故轉介警方。至於被指警告近一年後才執法。她指，將JPEX加入可疑名單時，證監會未有相應權力，故只能以可疑名單呼籲市民警惕。

另有人建議證監會發出「正申請牌照」的清單，黃樂欣指，發出申請名單並不恰當，以免令人誤以為相關機構已受監管及可信賴，故證監會只會公布獲發牌名單，並會加強投資者教育，建議投資者應採用有獲發牌平台交易。她承認，由於現行監管框架不涉及場外找換店（OTC），證監會並無掌握本港場外找換店數目。