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警破Telegram網購大麻毒品集團　拘15人包括3名的士司機 (15:52)

警方破獲一個利用Telegram群組售賣大麻及含有CBD產品的販毒集團，拘捕15人及搗破4個毒品儲存倉，檢獲約值260萬元的毒品。被捕人士亦包括3名的士司機，懷疑以駕的士掩飾協助運毒，警方扣查四輛的士及一輛私家車。有關群組及頻道分別有1700及1100名成員，警方稱會向群組會員跟進。

毒品調查科行動組署理高級警司譚威信表示，警方今年7月留意到有毒販在Telegram開設頻道及討論群組，介紹及售賣出售大麻及CBD產品。警方指，頻道約在2022年11月開設，約1100人訂閱，只有擁有人及管理人可發言，同名群組則有1700人，所有會員均可討論，可憑連結加入，相信毒販在頻道宣傳買賣方式及售價，買家再私下聯絡管理員及安排買賣。

警方在9月17至18日採取代號「寒沙」行動，先後拘捕13男2女（23至68歲），涉嫌販運危險藥物、串謀販運危險藥物及管有危險藥物等罪，其中7人將被檢控。被捕人士包括集團主腦及骨幹，分別負責接收毒品訂單、管倉、包裝毒品，另有三人為收取佣金、協助運毒的職業的士司機，以及兩名毒品買家。警方表示，將循「洗黑錢」方向對成員進行財富調查，不排除更多人被捕。

警方在行動中搗破四個毒品儲存倉，檢獲650克大麻花、250克迷幻蘑菇、大麻精油、懷疑CBD朱古力、毒郵票、大麻糖等。警方指部分大麻朱古力遭重新包裝，假扮成北美地區有售大麻朱古力品牌，以平價貨當貴價貨賣，相信有關毒品經貨運來港，來源地有待進一步調查。

譚威信表示，大麻及相關CBD產品均屬毒品，在網上或社交平台與他人達成協議提供或獲取毒品，可能觸犯「販運危險藥物」罪，最高可判處終身監禁。警方會繼續以情報主導方式調查，包括跟進今次行動中Telegram頻道及群組管理員、擁有者及會員，亦會加強網上巡查。毒品調查科將配合今年9月至11月「禁毒季2023」，向市民大眾宣揚「毒品、咪制」禁毒訊息。

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