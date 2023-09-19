涉向家長收賄　英基國際幼稚園前行政主任擬認罪兼轉為污點證人 (15:47)

該校52歲的前行政主任林珍妮，被控1項代理人索取利益罪及4項代理人收受利益罪；林另被控8項串謀代理人收受利益罪，涉及與同案10名家長串謀犯事，該10人分別是兩對夫婦，分別為蔡慧妍及李俊朗、林泯希及其丈夫張珈銘；以及6名母親，分別為徐惠謙、江靜雯、黃詠雯、劉映均、馬賢文及李洁冰。江另被控煽惑代理人索取利益罪。

次案涉及4名被告，分別是黃美雪、麥偉琪、朱霜叶及蕭裕邦，4人各被控1項串謀使代理人收受利益罪。

控方於庭上申請將兩案合併，惟有兩名被告反對合併，法官將此爭議押後至11月13日處理。控方亦透露，林珍妮打算承認4項代理人收受利益罪，及5項串謀代理人收受利益罪。法庭將首案排期至明年11月14日開審，預期審期為35天，另將次案押後至今年12月7日以待處理該4名被告的答辯方向。