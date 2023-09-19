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4男4女涉JPEX案被捕　逾1600人求助涉款約12億　最大損失個案涉「入金」4000萬元 (16:48)

虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」（JPEX）日前被證監會點名稱沒獲發牌，警方昨拘捕4男2女，懷疑涉及串謀詐騙。警方商業罪案調查科高級警司孔慶勳今日進一步公布，案件至今暫拘捕8人，分別為4男4女，年齡介乎22至52歲，分別屬可疑公司負責人及場外找換店（OTC）店主。警方暫接獲1641宗報案，分別涉及未能在JPEX提取資產及懷疑受騙，涉款約11億8700萬港元，逾1600宗報案中，損失最大的一宗個案涉及「入金」4000萬港元。

商業罪案調查科署理總督察麥偉光表示，警方在行動中搜查多個處所，包括被捕者住處，以及多間場外找換店，一共檢獲約800萬元現金、名貴首飾以及與JPEX相關文件等。商業罪案調查科亦凍結被捕人士及相關公司銀行結餘約1500萬港元及3個總值約4400萬港元的物業。警方截至昨晚10時半，已接獲1641宗報案，分別涉及未能在JPEX提取資產及懷疑受騙，來自1129男512女，年齡介乎18至49歲，涉款約11億8700萬港元。

警方指，JPEX利用廣告、媒體、場外找換店及KOL大肆宣傳，製造人氣吸引投資者。JPEX用戶除可兌換不同加密貨幣，或者從外國類似平台將虛擬資產轉到JPEX戶口，JPEX亦自行發行平台幣「JPC」，但不能在其他平台交易或作支付用途，有受害人向警方透露，受到游說後購買「JPC」，其後用作類似定期存款的所謂「質押」，稱可在「質押」到期後得到極高回報。同時JPEX要求客戶提供加密貨幣的私鑰，警方發現JPEX基本上控制用戶資產。警方在證監會本月13日發出警告聲明，指JPEX未獲證監會發牌及營運方式極有可疑後，即日接獲證監會轉介。

警方又指，JPEX透過網紅及場外找換店作出虛假及誤導陳述，包括聲稱JPEX為一家香港持牌及認可的虛擬貨幣平台、部份產品提供極高回報、大肆宣揚與香港一間上市公司合作並準備在港申請牌照，但其實有關合作已經終止。商業罪案調查科高級警司孔慶勳指，案中有人標榜「日日都賺」，或提及自己也有投資，並分享奢侈品及名車招徠。而在證監警告後，JPEX隨即將「出金」手續費提高至999美元，但出金上限為1000美元，變相限制「出金」，隨後更停止所有理財交易，警方認為JPEX運作模式、宣傳手法，以及禁止用戶提取資產，均有合理理由懷疑相關人士涉嫌觸犯串謀詐騙。

對於有指有涉案人士已離開本港，前往馬來西亞，警方回應指，若發現有人違法後身處海外，會提出引渡相關人士返港。

相關字詞﹕編輯推介 串謀詐騙 證監會

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