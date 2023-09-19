警破106宗盜竊案件拘50人　體育用品店職員邊工作邊盜貨 (15:10)

警方黃大仙警區刑事支援組主管督察林建宇表示，被捕人中超過一半均因一時貪心而順手牽羊，而其中24人則是不同犯罪集團的成員。警方留意到犯罪集團主腦及骨幹會在社交平台及網上買賣平台以搵快錢招徠，其中一個案的主腦成功透過買賣平台招攬一名體育用品店的職員，長期為犯罪集團偷取店舖內的貨物，其後再交由集團骨幹分銷到本地及內地市場。警方透露該名職員與集團主腦不相識，職員起初已偷去少部分體育用品於網上出售，雙方經數次買賣後，主腦招攬對方為集團提供贓物變賣，當中最昂貴貨物單件約5000元。據了解，成員會自行為贓物加工穿線，以賺取更高利潤。

另外調查顯示，犯罪集團亦會指派成員到不同零售商偷竊。過往三個月，黃大仙警區共偵破52宗店鋪盜竊，被捕5人涉全港多宗同類案件，其中一人同時涉19宗店舖盜竊案，案中被盜去的貨物主要為藥物及保健產品，警方有理由相信犯罪團伙其後會將贓物向本地藥房及其他渠道轉售圖利。此外，黃大仙警區在行動期間共偵破19宗扒竊案，拘捕6名內地男子，全部持雙程證，而且均案發前幾日才入境。警方估計犯罪集團主腦或來自內地，並且指派成員來港，以兩至三人一伙，並在人多擠逼地方犯案，其後就會將贓物帶至內地分銷圖利。

刑事情報組主管督察林英品指，賊人會趁市民做運動時偷取無人看管的財物，他提醒市民做運動時要妥善擺放好個人財物；又呼籲店舖加強防盜設備，例如安裝高清閉路電視、雙重防盜閘門以及防盜磁貼等，而司機亦應選擇有保安設施的停車場停泊車輛，同時在車上安裝防盜系統及行車記錄儀。

警方呼籲，車主可參加由東九龍刑事總部在本年6月份推出的「弘鏡計劃」，該計劃希望通過與車主的合作以改善閉路電視的覆蓋率，利用行車記錄儀的片段來補充證據或協助偵查罪案。