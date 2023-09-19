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人力資源公司調查指近半僱主料未來一季將增聘人手 (12:36)

人力公司ManpowerGroup今公布2023年第四季就業展望調查，顯示未來3個月僱主招聘人手意欲維持平穩，經季節性調整後，來季就業展望指數錄得正增長30%，有47%僱主預算未來3個月會增聘人手，表示會縮減的有17%，33%則未有調整員工人數的計劃。

調查於全球訪問41個國家，共38833名僱主，至於香港區則訪問510名僱主，所有受訪地區包括香港均錄得正面指數。各行業中就業展望指數三甲，分別為48%的通訊媒體業、40%的醫療保健及生命科學業及35%資訊科技業。

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，大眾隨時隨地可以享受各種串流平台的媒體內容，加強業界對內容創作、網上廣告等人才的需求。另外，徐玉珊又指本港具獨特地理優勢，吸引國內外醫療保健企業落戶，以及對生成式人工智能技術相關的職位飆升，均為醫療保健及生命科學業及資訊科技業就業展望指數向好的原因之一。

另外，消費及服務業、運輸及物流業就業展望指數，均錄得12%的就業指數增長，但消費及服務業較上季跌11個百分點，徐玉珊表示內地旅客來港多為文化深度遊，消費模式有改變，認為需開創新消費增長點吸引旅客。而未來十一黃金周及香港夜繽紛等活動，可進一步帶動消費。

調查中有四成半僱主亦表示，未來會聘請臨時工，徐玉珊稱是受工作模式如零工經濟出現，僱主成本上的考量、以及人手不足等原因導致。

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