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何永賢：房委會繼續致力豐富房屋階梯 滿足不同置業人士需要 (21:46)

房委會今日（18日）舉辦「『香港公營房屋發展』──與新世代對談」講座，身兼房委會主席的房屋局長以主講嘉賓發言，指今年是房委會50周年，除了過去為千萬市民提供安居之所，在建築技術及科技發展推進方面，房委會亦都是功不可沒。她表示未來房委會繼續致力引入創新的建築科技及豐富房屋階梯，以滿足不同置業人士的需要。她並鼓勵年輕人努力，朝着置業階梯的更高位置規劃人生。

何永賢亦在facebook專頁發文指，自己在會上也分享了年輕人特別有興趣的科技、新建築技術，以及房委會正在推廣的「共築幸福」活動，讓新世代看到房委會工作日新月異的一面、明白建築業界多姿多彩的發展，以及房委會以人為本的設計心思，了解到一座座公營房屋背後不一樣的故事。

其他主講嘉賓包括前房屋署副署長（發展及建築）兼香港建築師學會前會長馮宜萱及香港掌故專家鄭寶鴻。3位講者透過對談形式，分別與年青專業人士共同探討未來公營房屋的發展。對談講座於柴灣青年廣場舉行，吸引200多位年青業專人士及大專院校學生出席。講者們分享了公營房屋的發展方向、設計建造及人情風貌等，隨着時代變遷而出現不同演變。他們勉勵已加入房屋署團隊或準備投身房屋事務工作的青年人，堅守以人為本的信念面對困難和挑戰。

房委會慶祝成立50周年的主題是「凝造‧未來」，「凝造」象徵房委會多年來努力不懈，與持份者攜手為香港市民建造美好家園；而「未來」則標誌着房委會在帶領公營房屋發展方面，孜孜求進，克服未來挑戰。

此外，房委會亦舉辦多項50周年慶祝活動，包括「築蹟、足跡」屋邨導向遊網上指南、公屋攝影比賽、三人籃球挑戰賽和公開展覽等動靜兼備的活動，適合不同年齡及愛好的市民參與。有興趣人士可以登入房委會50周年專題網站瀏覽最新資訊。

相關字詞﹕房委會；房屋局；何永賢

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