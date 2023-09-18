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星光同盟洗黑錢案　被告在同一戶口處理其助學金及星火捐款 (19:01)

支援示威被捕者的平台「星火同盟」4名成員於2019年尾被捕，其中一名男生被控以銀行戶口清洗近64萬元黑錢，今（18日）在區院繼續自辯。法官質疑，被告收到求助人的控罪書等照片就會給予款項，問他有否抽樣調查，法官又指捐款來自市民，「唔驚啲錢用喺啲唔應該嘅地方」？

被告余昕鈺（現21歲）在盤問下稱，領取學資處的3萬多元助學金亦轉帳到個人戶口，該戶口同時收取「星火」款項，他沒意識到在同一戶口處理兩者是有問題，又沒想過會不小心用多了錢，導致無法交學費。

控方庭上和被告核對被捕個案的Excel試算表，有一筆12萬元款項曾存入被告戶口，被告確認其後提款5萬元。控方問及，提早取錢是否有機會遺失，被告同意有風險，但當時收到許多求助，只是資料未齊全，他預視到有個案遂取款，令求助人及早收錢。

被告續指，收齊資料後就會向求助人或其家人發放款項。法官質疑，被告不能證明他們身分，單憑控罪書、擔保紙的照片判斷，沒檢查實物的話，如何確保照片不經修改？被告稱，「唯有相信佢無改過」。法官問被告有否抽樣調查，又稱「唔驚有人呃你」或不當使用市民捐款？被告表示有擔心過，但無時間處理。

另外，辯方表示被告因肚痛，故今早遲到，法官一度撤銷其保釋，散庭前決定給予最後機會，讓他保釋外出，案件明（19日）續。

 

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