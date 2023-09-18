6人涉理大外「圍魏救趙」案暴動罪成囚47至63個月 (17:23)

被告依次為梁少明（49歲）、謝建樂（27歲）、黃家榮（23歲）、張創發（34歲）、郭傑超（23歲）及劉思彤（29歲）。

暫委法官陳慧敏判刑時引述辯方書面求情，提到張創發過往曾投考警察，因體能不合格未被取錄，後來他在蘋果公司上班，案發後辭去工作，他原本有拍拖10年的女友，案發後分手。劉思彤年幼時有專注力不足，憑努力考入中大工商管理系，本案後考獲8級鋼琴和聲樂證書，並於港大進修營養相關學科，打算獲釋後赴外地繼續深造。

另陳官不接納本案有延誤，個別被告經常做義工亦不構成減刑，又指被定罪後才稱有悔意是口惠而實不至，暴動罪適合以63個月監禁為量刑起點。大部分人在審訊時節省法庭時間，黃郭二人案發時年輕，均獲酌情減刑，法官最終判謝及張同囚5年1個月；黃囚5年；梁另管有雷射筆囚5年3個月；預審前認罪的郭及劉則分別囚3年11個月和4年。

東九龍刑事總區公眾活動調查隊高級督察潘祟禮散庭後表示，連同本案，213名被捕者中有165人已被定罪，6人判入教導所，137人判囚29至64個月監禁，其餘22人正等候判刑。