旅發局11月向來港旅客派100元夜間餐飲消費券　抖音推直播吸內地客 (17:21)

另外，旅發局將與內地社交平台及旅遊平台合作，吸引內地旅客來港消費，包括在「抖音」推直播節目「抖音香港旅遊節」、與高海寧等明星及博主合作在「小紅書」等平台推介多條城市漫遊路線。

旅發局亦將於11月至明年1月期間，推出旅客開篷巴士夜遊香港優惠，旅客花費20港元可乘搭3條指定路線。而「香港美酒佳餚巡禮 」將於下月26至29日在中環海濱恢復實體舉辦，首次有芬蘭酒品、泰國的熱帶葡萄酒以及中國葡萄酒。旅發局亦會加強推廣節日活動，包括推廣於中秋節復辦的大坑舞火龍、在萬聖節添節日裝飾等。

旅發局稱與當局商討提升廟街夜市氛圍 稱商戶盼「拆牆鬆綁」

旅發局亦表示，正與有關商會及政府部門商討提升廟街夜市氣氛，包括舉辦美食活動，布置節日裝飾等。程鼎一表示，了解到廟街商戶期望政府能「拆牆鬆綁」，關注能否明火煮食、設表演、在街上擺放枱凳、增設霓虹光管等。

旅發局主席彭耀佳則強調，會在尊重法例，不妨礙大眾安全和利益下，「睇下有咩位可做到」，又說希望政府不要一有投訴就罷休，「無新思維難做」。