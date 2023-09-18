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涉隱瞞利益突使親戚獲外判合約　郵政助理總經理稱怕申報會令項目延誤 (14:26)

香港郵政時任助理總經理涉嫌在招標重建網上平台時隱瞞利益衝突，使其親戚任職的外判商獲判合約，涉款約500萬元。該總經理否認一項藉公職作出不當行為罪，案件今（18日）在區院開審。控方開案陳辭指，被告警誡下稱他無公開親戚關係，是因為害怕香港郵政得知後會重新招標，對項目造成延誤，又稱因「人性弱點」，憂慮無即時申報會被質疑判斷力有問題，因此之後亦無申報。

被告鄭俊傑（45歲）被控於2016年8月1日至2018年12月11日期間犯案，案發時泰美商業科技有限公司專門建立網上平台及系統的公司。控方開案陳辭指，2016年4月，被告擔任EDPS Systems Limited助理總經理一職，負責掌管電子服務發展組。EDPS以合約方式向香港郵政提供人力資源，被告被視為政府僱員，受指引約束。被告於2018年5月以非公務員合約出任同一崗位。

香港郵政於2016年推出「重建香港郵政網上購物平台項目」，以投標方式甄選項目承辦商，業務發展總監周靄琳為被告表親戚，她應被告要求向郵政局提供項目約200至300萬元初步報價，被告亦有在簡介會上對泰美的技術建議提供意見，最終泰美獲項目合約。香港郵政項目總預算為1200萬元，其中約500萬元是用作系統開發及維修保養費用，即泰美負責的項目。被告其後被廉署拘捕。

同案被告張健恒及周靄儀分別為泰美時任營運總裁和行政總裁，他們早前承認以欺騙手段取得金錢利益罪，各判緩刑。

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