兩男涉金鐘衝突暴動罪成還押候判　官質疑被告杜撰在場原因 (14:23)

不認罪被告為39歲零售主管鄧家樂，以及28歲工程師樊耀淦。練官引述樊耀淦自辯稱，他因不想有人受傷而到場奉勸參與者離去，並穿上和示威者相似的衣服，欲「討好」他們，樊自言無心參與暴動。樊指，於逃跑時看不清前路，才撞到警員。

練官分析證供指，當日下午近5時起，示威者在金鐘道一帶與警方衝突及投擲汽油彈，在場的樊沒可能見不到「如同戰場的景象」，觀感正常的人不可能只見示威者「行行企企」。練官稱，現場充斥煙霧和爆炸，樊不覺得衝突猛烈之餘，更勸喻示威者，難以想像屬心智正常的人的行為。

練官批評，樊身為普通市民，即使出發點是高尚無私，他於煙霧彌漫、人聲鼎沸的情况，冒著硬物與催淚彈橫飛，戴著口罩大聲勸退示威者，顯得不自量力。練官不信樊的解釋，指他作為專業人士，智力應不低於普通人，但他為逃避刑責而杜撰出扭曲的解說，又裁定樊想協助被箝制的黑衣者逃走，於是故意撞向警員。

至於鄧家樂不自辯，練官指，鄧和示威者逃跑期間跌倒並遭制服，他當時戴頭盔、眼罩和面罩，身穿黑色衫褲，差不多是示威者的「指定制服」。練官稱，2019年多次和平集會均演變成暴力事件，本案暴力示威進行近一小時後，鄧被截停；基於上述原因，唯一可能是兩人意圖參與暴動。