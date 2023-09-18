玫瑰崗中學學生批停辦決定自私　稱插班生增加「收生不算很大問題」 (10:07)

玫瑰崗中學今天如常上課，早上將為學生安排情緒輔導環節。代課教師程老師表示，校方將在早會上講述事件，「同學也有絕對的知情權」；亦會增設心理輔導以照顧學生情緒。他又稱，辦學團體上周六（16日）才對外公布停辦決定，教師團隊亦只在此前24小時內得悉事件，「大家都反應不到」；至於對學生而言「我覺得都幾災難性」。

中三學生陳同學批評，辦學團體將學校停辦的行為「自私」，「沒想過師生感受」；又反駁辦團指學校收生不足，謂班上本得10餘名同學，但新學年增收15個插班生，「收生不算很大問題」。她稱，班上同學對停辦決定「均感驚訝」，她亦會擔心日後轉校等事宜，打算讀畢中三再作計劃，「現在未想太多。」中二學生洪同學則稱，停辦消息令他頗為震驚，稱教師熱心教學，亦給予學生足夠支持，倘停辦會十分想念教師及同學。

玫瑰崗中學校網昨一度張貼校長蘇佩婷的澄清聲明，引述辦學團體指「停辦中學原因之一乃招生困難」的說法不真確，直至昨午下架。玫瑰崗中學校監何幼孫神⽗昨向家長及教職員發出澄清信，強調停辦中學非草率決定，要考慮到整體玫瑰崗學校的利益，包括幼稚園、小學和中學，「⽽不僅僅只關注個別部分」。他又說，明白憤怒和沮喪可能一時會做出「對學校和持分者的利益相違的行動」，希望家長及教職⼯合作，確保順利過渡。

何幼孫又指，將積極尋求其他學校的協助，取錄該校學⽣，稱承諾與教師及家長保持開放透明溝通，並適時回應任何疑慮和問題。