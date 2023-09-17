屯門公路九巴猛撼重型貨車　43人受傷 (18:14)

消防處高級消防隊長廖伯謙稱，消防接報後約8分鐘到場，共調派13輛消防車、25輛救護車輛、60名消防員及55名救護員。消防發現巴士司機被困及有大量傷者，花約20分鐘將全部傷者救出。消防處高級救護主任譚傲然補充，一名位於巴士下層的乘客頭部及頸部受傷，情况嚴重，另外5名傷者分別上、下肢骨折或面部受傷，情况普通，餘下37人輕傷。

【15:22更新】網上片段顯示，當時重型貨車停在路肩，九巴駛至時猛撼貨車尾。現場所見，九巴嚴重撞毀，左車頭陷入貨車尾，擋風玻璃碎裂，車廂內一片凌亂，地上遺下一面倒後鏡。警方到場調查。

九巴回覆指，今日下午大約一時，九巴一輛58M線巴士於屯門公路往九龍方向與一輛吊臂車發生交通意外，初步涉及36人受傷，包括九巴車長及吊臂車司機。九巴已派員到醫院慰問傷者，並會配合警方調查。

今午（17日）近1時，屯門公路往九龍方向近巴士轉乘站發生交通意外，涉及巴士及重型貨車相撞。司機一度被困，其後已被救出。現場消息指有約33人受傷，多名消防員及救護員趕到現場救援。