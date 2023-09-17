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發展局設多部門溝通機制處理未遵辦強制驗樓 (12:20)

近月發生多宗大廈冧石屎事件。發展局表示，目前強制驗樓通知期限已屆滿而尚未遵辦的樓宇約2700幢，屋宇署於上月底已向所有尚未遵辦通知的樓宇發信，要求有關人士於1個月內交代進度或確實工作計劃，若無合理解釋及進度欠佳，署方會在今年第4季開始提出檢控。另外，局方領導屋宇署、民政事務總署及市建局成立常設溝通機制，以加強協作處理有關問題，上月已召開首次會議。

發展局在網誌強調，若有個案顯示業主有心拖延，屋宇署會優先處理並盡早提出檢控，又提醒業主必須委任註冊檢驗人員進行訂明檢驗及修葺。

屋宇署屋宇測量師陳正軒則表示，針對未遵辦通知的樓宇，除了會加強檢控外，自上月初起，署方在尚未委聘註冊檢驗人員的900幢樓宇中，主動以無人機為潛在風險較高的樓宇外牆進行特別勘察，至今署方已完成逾30幢大廈的外牆特別檢驗工作，並會委聘工程顧問協助，為更多潛在風險較高的樓宇外牆進行特別勘察。

陳正軒表示，如發現樓宇有明顯危險，署方會安排政府承建商展開緊急工程，拆除鬆脫部分，再向業主收取相關費用。陳強調，特殊緊急行動不能取代業主在樓宇維修的責任，相關業主或法團仍須繼續進行其他公用地方的檢驗和修葺，署方只會在必要情况下主動介入。

而現時約1100幢較高風險的樓宇被納入為「樓宇更新大行動2.0」計劃下的第二類別樓宇，即業主或法團未能自行籌組檢驗及修葺，當中約30幢樓宇已竣工，約630幢已經進入工程階段，另約440幢處於檢驗階段，預計今年底共約180幢樓宇會完成修葺。

相關字詞﹕編輯推介 發展局 強制驗樓通知

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