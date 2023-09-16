警方打擊三合會行動拘捕201人　年紀最小只有14歲 (19:04)

警方昨（15日）展開一連兩日的拘捕行動，突擊搜查全港40多間場所，包括遊戲機中心、非法賭場、無牌酒吧、聯誼會等等。至今拘捕201人，包括147男54女，年齡介乎14至78歲，當中涉8名未成年人士、8名非華裔人士及5名持雙程証人士，多名被捕人有三合會背景，他們分別以販運毒品、串謀刑事恐嚇、邀請他人成爲三合會社團成員、經營及協助管理非法賭博場所、在非法賭博場所內賭博、違反遊戲機中心條件等罪被捕。行動中，警方共檢獲約56萬港元現金、53部賭博工具，包括遊戲機、儲值機、讀卡器、儲值卡，大量賬本、價值135萬元的籌碼、用作非法收賬的電話、收數紙、紅油等物品。警方表示行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方發現涉案社團開設不同形式的地下賭場，例如釣魚機、百家樂、德州撲克等場所。黑幫在賭場招攬賭徒從事非法收債活動，又操縱區內多間遊戲機中心，派出「對分仔」與客人對分獲利，將遊戲機中心變成非法賭場，警方更發現有黑幫成員於上述場所販賣毒品、招攬青少年加入三合會、從事非法活動。

另外，警方成功鎖定一個由黑幫操控的非法收數團夥，牽涉至少20宗刑事毀壞案件，涉及債務高達50萬港元。集團除了利用非法賭場收取盈利，更利用賭場作爲集散中心，招攬賭徒或未能還債人士、未成年學生，作非法收數行動組或中介，集團以代償部分賭債，或每次300至500元報酬，引誘他們進行淋紅油、塞鑰匙孔等非法活動。涉案團夥利用通訊軟件及社交媒體「揾快錢」群組招攬中介或行動組人士。被捕人包括多名骨幹成員，負責招攬及分派任務，當中包括兩名只有15歲的學生。

此外，涉案黑幫涉嫌串通遊戲機中心負責人，容許職員或黑幫聘用的人士，為客人將打魚機、賭骰仔機的積分換成現金，並從中「抽水」獲利，將遊戲機中心變成非法賭場。有場內人士涉嫌向客人兜售毒品，又提供多種賭博，包括麻雀、百家樂、德州撲克賭場等，以及安排年輕貌美的荷官吸引年輕賭客，並以優惠價兌換籌碼及提供飲食作招徠。