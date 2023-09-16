甯漢豪稱未掌握個別防洪工程未完成原因　會根據暴雨水浸情况調整工程優次 (12:56)

甯漢豪表示，現時進行中及規劃中的防洪工程分佈在新界北、元朗、黃大仙、東區等，並指每項工程的進度涉及資金、人力等資源調配，亦需結合政策需要，又說今次特大暴雨反映部分地區水浸嚴重，有助當局檢視並調整原本的工程排序。

至於被問到2014年黃大仙已有嚴重水浸，該區的渠務工程是否早應更快推進，當中是否存在失誤，甯漢豪則否認有失誤，稱應考慮工程的複雜性，「依家事後去講，當然會話呢度可以快啲，嗰度點解唔加速啲」。

甯表示，防洪設施只是基建其中一環，政府同時負責興建道路和社區設施以及土地平整，要務實調動資源。她強調今次多區嚴重水浸的客觀原因，是遇上特大暴雨，二本港排水系統設計的容量上限，已經看齊、甚至超前新加坡、東京等城市。她又說，今次暴雨反映極端天氣較想象更快出現，當局會加快完成排水工程。

她亦提及，目前本港餘下4個水浸黑點，但不代表每逢大雨只有這4個黑點會水浸，黑點只是代表這些地方的地勢及排水承載力不高，普通的雨亦可能導致水浸，且水浸規模及嚴重性會高於香港其他地方，又強調當局做的防洪工程遠超4個水浸黑點。