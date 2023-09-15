科學園男工疑觸電不治　家屬批評三間判頭推卸責任　盼有心人助殮葬 (18:39)

事主陳卓鈞的父親表示，事件發生至今近一周，只有三判美明工程及二判A.Kourage與他以電話聯絡表示慰問，但「一講到錢」便互相推搪，更引述美明負責人林先生曾說：「我無錢，賠晒畀你只係一百幾十萬，𠵱單嘢我負責唔起，一定要揾有錢嘅大判二判一齊傾」。陳父表示A.Kourage有與他聯絡，但大判港華中國電力就從未派員與他接觸，認爲情況不能接受。

據陳父了解，兒子當時在狹小的倉內工作，懷疑工頭見到隔壁一號倉內有人正在工作，便以為所有倉都已經斷電，於是指示其兒子到二號倉工作，卻沒有再三確認二號倉是否已經斷電，結果釀成意外。陳父續指，倉內空間十分狹窄，兒子要彎身「捐入去」工作，被電亦無處可逃。

陳父表示，兒子加入涉事公司美明任職電工學徒不足3個月，晚上到工業學院進修電工課程，希望在此行業長遠發展，可惜事與願違。今次意外對他及太太打擊非常大，兩人只有一名獨子，兒子更是家庭經濟支柱，陳父表示兒子收入雖然不多，大約一兩萬元，但每個月會交過萬元作為家用，「後生仔算係咁」。

陳父表示事後每一晚都失眠、頭痛，唯有靠服用止痛藥，「精神頂唔住」。他批評3個判頭不負責任，由於兩夫婦已經退休，現在連喪葬費用都成問題，希望社會有心人可以協助他們度過難關。

美明負責人林先生表示一直有與家屬聯絡，現階段不便回應，等待稍後官方回應，事件已經交給勞工處調查，又指美明「是否判頭都成問題」。A.Kourage負責人柯先生表示「唔得閒傾」便匆匆掛掉電話。港華中國電力回覆指十分關注這次事故，正在聯絡事主家屬，會盡快安排 會面以了解他們的情況。

死者母親中國銀行（香港）戶口 Lee Chung Ting 031 391 1 001292 4