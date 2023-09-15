科學園男工疑觸電不治　家屬批評三間判頭推卸責任　盼有心人助殮葬 (18:39)

38歲男電工本周日（10日）於科學園大樓天台進行與安裝太陽能板有關的電力工作時懷疑觸電致死。事隔5日，死者父親表示至今未收過大判、二判及三判一分一毫，而大判更從未與他聯絡，批評3間公司互相推搪，企圖逃避責任。家屬又指責涉事工頭指示兒子工作前，沒有檢查該空間是否已經斷電，工作環境狹小，導致兒子被電亦無法躲開，「面色已經監生被電到紫灰色」。
事主陳卓鈞的父親表示，事件發生至今近一周，只有三判美明工程及二判A.Kourage與他以電話聯絡表示慰問，但「一講到錢」便互相推搪，更引述美明負責人林先生曾說：「我無錢，賠晒畀你只係一百幾十萬，𠵱單嘢我負責唔起，一定要揾有錢嘅大判二判一齊傾」。陳父表示A.Kourage有與他聯絡，但大判港華中國電力就從未派員與他接觸，認爲情況不能接受。
據陳父了解，兒子當時在狹小的倉內工作，懷疑工頭見到隔壁一號倉內有人正在工作，便以為所有倉都已經斷電，於是指示其兒子到二號倉工作，卻沒有再三確認二號倉是否已經斷電，結果釀成意外。陳父續指，倉內空間十分狹窄，兒子要彎身「捐入去」工作，被電亦無處可逃。
陳父表示，兒子加入涉事公司美明任職電工學徒不足3個月，晚上到工業學院進修電工課程，希望在此行業長遠發展，可惜事與願違。今次意外對他及太太打擊非常大，兩人只有一名獨子，兒子更是家庭經濟支柱，陳父表示兒子收入雖然不多，大約一兩萬元，但每個月會交過萬元作為家用，「後生仔算係咁」。
陳父表示事後每一晚都失眠、頭痛，唯有靠服用止痛藥，「精神頂唔住」。他批評3個判頭不負責任，由於兩夫婦已經退休，現在連喪葬費用都成問題，希望社會有心人可以協助他們度過難關。
美明負責人林先生表示一直有與家屬聯絡，現階段不便回應，等待稍後官方回應，事件已經交給勞工處調查，又指美明「是否判頭都成問題」。A.Kourage負責人柯先生表示「唔得閒傾」便匆匆掛掉電話。港華中國電力回覆指十分關注這次事故，正在聯絡事主家屬，會盡快安排
死者母親中國銀行（香港）戶口 Lee Chung Ting 031 391 1 001292 4
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