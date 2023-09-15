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毒品派對1人猝死　藏毒案通緝犯冒認死者避捕　認3罪囚6年10個月 (17:29)

多名男子2021年4月在酒店舉行毒品派對，其間有人疑服用過量「G水」（即迷姦水）猝死，由救護車送院。同行男子本身是藏毒案通緝犯，他擔心被警方識穿，驚慌之下和死者交換身分。警方隔兩日後揭發男子冒認死者身分，拘捕該男子和負責注射毒品的友人。男子今（15日）於高等法院承認妨礙司法公正、藏毒和販毒共3罪，判囚6年10個月。涉案友人則承認販毒和藏毒罪，囚6年4個月。

首被告為運輸工人莫志豪（36歲），有20項盜竊和藏毒等案底；次被告為售貨員林志得（39歲），有6項販毒和藏毒等案底。法官判刑指，首被告誤導警方調查的做法愚蠢，必定在幾日內被發現；事件中的死者猝死，已經反映涉案毒品的危險性，除了兩人認罪沒有任何減刑因素。

案情指，警方2021年4月接報前往銅鑼灣一酒店，發現一名赤裸男子失去知覺不治，另於單位搜出迷姦水、冰毒等毒品。首被告當時自稱姓陳，向警員出示男子陳梓聰的身分證，並在警員核對身分時戴口罩。他又稱死者是莫志豪，向警員拿出莫志豪的身分證。

首被告在錄影會面表示，他和死者在同性戀社交平台相識，兩人為情侶關係，死者有吸毒習慣，酒店搜出的毒品均屬死者。他稱自己當晚叫男子「阿K」到酒店發生性行為，另一男子Andy（即次被告）為阿K注射冰毒後離開。不久，死者前來酒店，飲用迷姦水後表現興奮和嘔吐，他遂叫白車。

事隔兩日後，警方發現首被告的樣貌和陳梓聰的身分證照片不符，經過檢驗指紋之後，警方揭發首被告真實身分為莫志豪，死者才是陳梓聰。首被告再次接受錄影會面，他承認自己有案在身，擔心被起訴更嚴重罪行，所以冒充為死者。警方搜查涉案酒店房間和次被告寓所，檢獲市值共逾1.1萬元的冰毒。

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