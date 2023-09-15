明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉831太子站衝突攜雷射筆　接待員認罪候判　求情稱無全黑裝束非「中堅份子」 (17:06)

2019年8月31日太子港鐵站一帶發生衝突，兩名男子涉在油麻地站攜有雷射筆等物品，各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。其中案發時26歲男子今（15日）在九龍城裁判法院認罪，辯方求情指他沒全黑裝束、不屬「中堅份子」，需負擔家中開支，包括患癌母親的醫療費用，而且本案構成檢控延誤。裁判官押後案件至9月29日判刑，以待索取背景報告，期間獲准保釋。

認罪被告為蔡朗賢（29歲，接待員）。案情稱，當日示威者在多區破壞和縱火，太子站列車有人「快閃」聚集、騷擾乘客及大肆破壞，他們佩戴防護裝備，與乘客激烈衝突，太子站有人遇襲。港鐵職員見狀於晚上疏散站內乘客，約11時太子站開出的尾班車抵達油麻地站後，油麻地站亦完成疏散。

近11時半，警員在油麻地站目睹連同蔡朗賢在內的4至5人，蔡見到對方隨即逃去，警員在大堂截停灰色T裇和黑色短褲，從其背囊搜出黃色頭盔、防毒面罩、手套和三支雷射筆。蔡於警誡下保持緘默。

辯方求情指，無證據顯示蔡曾經或打算使用雷射筆，其中兩支雷射筆收納在盒中，並非方便隨手拿來使用。蔡也不是全黑裝束，反而容易辨識，辯方力陳蔡不屬激進份子。辯方透露，蔡的母親癌病復發，父親因眼疾無法工作，胞兄的生意欠佳，故蔡是家庭經濟支柱，相信他亦難以按照計劃於年尾結婚，冀法庭輕判。

同案另一被告馬俊仁（27歲，售貨員）不認罪，他被指管有雷射筆、錘子連摺刀和鋼珠等，案件將於12月6日開審，審訊預料兩日，期間續准保釋。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

上 / 下一篇新聞