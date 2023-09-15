涉831太子站衝突攜雷射筆　接待員認罪候判　求情稱無全黑裝束非「中堅份子」 (17:06)

認罪被告為蔡朗賢（29歲，接待員）。案情稱，當日示威者在多區破壞和縱火，太子站列車有人「快閃」聚集、騷擾乘客及大肆破壞，他們佩戴防護裝備，與乘客激烈衝突，太子站有人遇襲。港鐵職員見狀於晚上疏散站內乘客，約11時太子站開出的尾班車抵達油麻地站後，油麻地站亦完成疏散。

近11時半，警員在油麻地站目睹連同蔡朗賢在內的4至5人，蔡見到對方隨即逃去，警員在大堂截停灰色T裇和黑色短褲，從其背囊搜出黃色頭盔、防毒面罩、手套和三支雷射筆。蔡於警誡下保持緘默。

辯方求情指，無證據顯示蔡曾經或打算使用雷射筆，其中兩支雷射筆收納在盒中，並非方便隨手拿來使用。蔡也不是全黑裝束，反而容易辨識，辯方力陳蔡不屬激進份子。辯方透露，蔡的母親癌病復發，父親因眼疾無法工作，胞兄的生意欠佳，故蔡是家庭經濟支柱，相信他亦難以按照計劃於年尾結婚，冀法庭輕判。

同案另一被告馬俊仁（27歲，售貨員）不認罪，他被指管有雷射筆、錘子連摺刀和鋼珠等，案件將於12月6日開審，審訊預料兩日，期間續准保釋。