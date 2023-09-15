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涉理大衝突非法集結案　任餐廳員工被告稱　防毒面罩更能阻隔臭味 (17:01)

2019年理大衝突期間，大批市民前往尖沙咀科學館一帶試圖接近校園，事後逾百人被捕，涉非法集結的9人中有2男認罪，餘下7人今（15日）續於區院受審。案發時為日式餐廳員工的被告被捕後被搜出防毒面罩等物品，他庭上解釋上班有時需打開渠蓋讓人去蛩，面罩較口罩更能阻隔臭味。

被告王晋彥（案發時20歲）今出庭自辯，他表示2019年11月18日案發當日早上相約蔡姓友人到尖沙咀吃早餐，蔡之後需在附近上課，自己則到上環某日式料理餐廳上班。二人在百週年紀念公園停下吸菸，其後聽到叫囂聲，打算步往華懋廣場對岀行人路之際，突然有逾百人從側面湧出，他們被夾在人群中，隨後雙雙被捕，一同遭帶往深水埗警署。

警長在被告背囊中搜出2支生理鹽水、一罐打火機燃料、黑色手套、黑色T恤、風衣、防毒面罩等。被告稱有時候上班收拾東西時會𠝹傷手，故會隨身帶備生理鹽水；衣物可用作運動時保暖或之後替換；火機燃料則方便在打火機無油時加注。他不會把隨身物品放在餐廳，指儲物櫃已無多餘位置。

至於防毒面罩連兩個濾罐，被告解釋餐廳廁所排污系統有問題，有時需打開通往化糞池的渠蓋讓人去蛩，他亦曾在下班候車期間遇上警方發射催淚彈，面罩可阻隔異味。控方盤問時指，被告當天下午3時半至5時半有空檔，何不在該段時間找友人？被告回應一般會預留與同事一起吃飯，他無想過要友人到上環找他，對方雖為本地人但不熟路，「唔放心咁做」。

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