國慶煙花復辦　8幕歷時23分鐘　贊助商料可刺激夜間經濟 (16:44)

是次國慶煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，香港電訊及富衛保險聯合贊助，整體預算約為1800萬元。匯演共8幕，第一幕的「心心『雙』印」圖案、第二幕的「洋紫荊」及第6幕的「紅色五角星」，將會是今次匯演的焦點特色，而第5幕出現的彩色繡球煙花，則是首次在港展示，單一煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型。

背景音樂方面，第一幕是香港中樂團《世間始終你好》，第5幕是美國唱作男歌手Bruno Mars的Count on Me，其他背景音樂包括劉德華《中國人》及陳慧琳《花花宇宙》。

另外，今年國慶煙花將首次利用航拍配合5G技術進行拍攝，未到現場的市民可透過電視觀看。香港電台第4台將同步廣播國慶煙花的背景音樂，提升觀賞體驗。市民在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等多處地方，均可觀賞到煙花匯演。

贊助商稱維港兩岸酒店食肆收查詢 製作商稱籌備時間「比較趕」

香港電訊集團董事總經理許漢卿女士表示，匯演可同時響應政府的「香港夜繽紛」活動，刺激夜間經濟，向社區注入活力和生氣，鞏固香港作為國際盛事之都的地位，又提及有維港兩岸的酒店及食肆表示在國慶煙花匯演復辦消息公布後，收到不少查詢。

港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠表示，期待製作本年度煙花匯演，籌備時間「比較趕」，要等政府安排先可以正式籌備。例如人手不足，現於海上部署20多人負責煙花發放，至於陸地負責音響等人手，則有待點算，但強調籌備工作正順利進行中，亦期望煙花匯演配合夜經濟活動，觀看煙花的人流可帶動維港兩岸的食肆生意。