警方拘5人涉「猜猜我是誰」騙案　當中4名為中學生 (16:13)

新界南總區防止罪案辦公室主任總督察陳詠君指，警方拘捕5名男女，年齡介乎12至29歲，分別報稱中一至中五學生或無業，全部為年青人，被騙徒利用搵快錢，希望青少年勿一時貪念，以身試法，一次的非法交易，令自己喪失自由，甚至前途，亦令摯愛親友擔心。

荃灣警區刑事調查隊偵緝督察李永基指，警方昨日接獲一名78歲老婦報案，指前日（13日）在荃灣住所接獲自稱其兒子的騙徒來電訛稱被捕，要求事主交出十萬元作保釋金，並相約當日在家中交收款項。騙徒收取十萬元現金之後，再度要求事主於昨日（14號）早上交出更多保釋金，事主於是致電身處內地兒子求證，確定兒子安全及無提出過保釋金要求，懷疑受騙報警求助。 警方接報在場埋伏，成功拘捕一名登門收取騙款的29歲男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，仍然被扣查中。

沙田警區重案組高級督何灝庭表示，另外3宗發生於本月12至14日。首宗，於昨日（14日）早上，一名85歲老婦在大圍住所收到一名陌生男子電話，假扮她的兒子，並訛稱因犯事被捕，要求索取10萬元作保釋金，當日中午，騙徒到事主住所收取10萬元騙款後不久，再要求繳交更多保釋金。事主於是向家人求證，之後才知受騙，遂報警求助。警方立即進行埋伏，拘捕兩名到事主住所附近收取騙款，分別15歲及12歲的男童，兩人涉嫌企圖以欺騙手段取得財產。

另外，於同日中午，一名82歲女子在住所收到一名假扮其兒子電話，亦訛稱因為犯事被捕，向事主索取5萬元保釋金。但事主立即致電兒子求證，識破騙徒，她立刻報警。警方埋伏將兩名收取騙款男女拘捕，分別為一名14歲女童及一名17歲男子。

警方經深入調查，發現被捕14歲女童除牽涉上述兩宗案件，亦涉及另一宗於周二（12日）至周四（14日）於粉嶺發生的同類電話騙案，當中一名73歲男子亦收到假扮兒子被捕電話，先後向騙徒交出5萬元及3.2萬元的「保釋金」。被捕的四名男女，仍被被扣留調查。