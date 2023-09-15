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JPEX客戶提幣失敗　林作赴警總稱提供線索　警呼籲報案 (18:10)

【18:10更新】虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」（JPEX）日前被證監會點名稱沒獲發牌，不少投資客戶報稱在平台要求提幣失敗，警方向本報表示，商業罪案調查科正跟進及調查案件是否涉及刑事成分。網紅林作早前表明已申請成為「JPEX合伙人」，他今日（15日）到灣仔警總稱要主動向警方提供線索，強調自己與JPEX沒有任何直接合作或接觸，亦無法找到其負責人，但近日有不少人聯絡他提供有用資訊。

林作表示，今早主動透過律師聯絡警方，希望向警方提供緊急且有用的資訊，協助受影響人士「討回公道」。對於他於7月初在社交平台公開表明「已經申請成為『JPEX合伙人』」，及後亦舉行相關的公開講座，林作稱任何人都可成為「所謂平台合伙人」，但自己非JEPX一分子。

證監會回應指，自該會於9月13日就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。JPEX的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。

證監會重申，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，迄今亦無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。由於事件可能涉及詐騙，證監會已將案件轉介警方，並會協助警方調查。

警方指昨日（14日）已接獲證監會轉介，商業罪案調查科正跟進事件。警方呼籲所有關投訴，可以電子報案方式向警方舉報，商業罪案調查科將會一併處理。電子報案中心的網址如下：

https://www1.erc.police.gov.hk/cmiserc/EGIS-HK-Web_NEW_UI/ereport_details;jsessionid=j9EvXg33wIPVNN_V-XHjSGYXKtNI_Am26_-q91if.node1?report=TCAD&fontSize=100&vTimeoutReminder=3300000&vTimeoutVal=3600000&vTimeoutReminderVal=300000

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