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「龍心」涉訛稱接受面部護理企圖欺詐選舉開支　准保釋等候調查 (13:34)

網絡紅人林克霖（網名「龍心」）2020年報名參選立法會新界東地方選區，其間他涉嫌訛稱因接受面部護理而招致選舉開支三萬多元，企圖欺詐選舉事務處向他支付其申索。廉署昨起訴林在選舉中作出舞弊行為及企圖欺詐共兩罪，今日（15日）將他解往東區裁判法院提堂。控方申請押後以待調查被告就案中事情會否另涉其他控罪，裁判官將案押後至11月10日再訊，其間被告准以3萬元擔保，並且不得離港。

46歲林克霖報稱無業，今日沒有代表律師，以及庭上透露自己剛回港便被廉署調查及沒收手機。林要求取回手機，但裁判官以該手機與廉署調查工作有關聯為由以拒絕他。

控罪指，被告於2020年9月29日在提交的選舉申報書内，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即他因接受面部護理而招致共31,200元的選舉開支，以及被告藉作欺騙，向選舉事務處訛稱上述的選舉開支，意圖詐騙而企圖誘使選舉事務處向他支付其申索。

廉署資料顯示，被告於2020年7月18日遞交提名表格參選立法會選舉前一年多，即2019年4月以31,200元向一家美容中心購買兩個面部護理療程。其後被告因不滿意療程，於2019年10月獲美容中心退款逾8,700元。他一年多後，即於2020年9月29日向選舉事務處遞交連同支持文件及申索表格的選舉申報書，申請政府支付款項。

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