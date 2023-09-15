前屯門區議員歐志遠遭律政司追討橫額移除費　申請裁決作廢被拒 (12:59)

申索人為代表食環署長提出申索的律政司長；被告為歐志遠。本案於2022年12月進行審前覆核，惟被告缺席聆訊，原審的另一名暫委審裁官裁定律政司長勝訴。被告須要支付約3,100元移除費和4,500元訟費，共逾7,600元。

暫委審裁官鄺慧渝今提到，如果被告不確定審前覆核日期，應向審裁處查詢，指他並無合理理由缺席聆訊。裁決結果在2023年1月以信件寄予被告，但被告聲稱疫情期間沒外出，未有留意信箱信件，至5月才提出裁決作廢的申請。鄺官認為，被告沒按規定在法庭頒令7日內申請，構成嚴重延誤，乃源於被告的個人理由和選擇，與人無尤。

本案涉未經許可展示橫額有24幅，被告同意其中一幅需要移除，不過對於其餘23幅橫額，他辯稱其他區議員以同樣做法掛橫額，一直沒有問題。鄺官指，被告即使在獲准的地點展示橫額，但無印上標記，基於申索方的證據充分，被告沒勝訴機會，最終維持原判。