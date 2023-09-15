夜經濟｜ 黃偉綸：冀逐漸改變市民夜間生活習慣　港人北上消費非「零和遊戲」 (10:43)

黃偉綸今早於港台《千禧年代》說，以地區為主的活動將於明年展開，屆時新一屆區議會已上場，當局可與區議會商討如何落實相關活動，如地區步行街、海濱及河濱活動等。至於當局將於3個海濱舉行多項活動，黃偉綸稱活動以表演為主，亦會有小食或文化藝術商品等，目標是令海濱活動更多元化。被問到為何海濱活動非以飲食為主，他稱不想重覆其他地點的做法，夜繽紛活動不是要與食肆搶生意。

部分夜繽紛活動以往曾經推出，黃偉綸說，這些活動有推陳出新，有空間更進一步，例如煙花匯演會有不同煙花圖案，更會應用航拍技術；不同活動亦有深化內容，如美食嘉年華會加入介紹中國葡萄酒的環節、工展會延長開放時間及增加晚間活動。

另外，商場將延長營業時間舉辦活動。對於商戶曾反映人手不足，黃偉綸說，「補充勞工優化計劃」正接受申請，輸入勞工最快可能明年初抵港，又強調不是每晚均要延長營業，相信商戶不介意每周一兩天延長營業，帶動氣氛。

楊潤雄：冀推一把助廟街發展

旅發局正與廟街販商商會及政府部門商討，研究提升廟街夜市氣氛，預期今年第四季會有活動。楊潤雄說，不是希望由政府決定廟街將來的發展，而是希望當廟街發展時，當局可以「推一把」，如在某日子合作舉行節目或活動、安裝大型裝飾等；旅發局可以宣傳角度，與商販合作帶動夜市氣氛，吸引港人及旅客。

楊潤雄又說，廟街商販多年來一直慢慢發展，更自行組織商會去決定發展方向、與當局溝通等，相信商販日後亦會按照遊客的喜好，自行調節生意項目及商品。他稱，日後若推廣廟街，難免會令廟街生態及環境有些改變，例如附近人流及嘈音增加，需要附近居民及商販之間互相理解及溝通，取得平衡點。