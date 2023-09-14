數碼港回應資料外洩風波 暫未知受影響人數 董事局成立專責小組跟進 (20:45)

數碼港行政總裁任景信強調數碼港是愈趨頗繁網絡玟擊的受害者，正嚴肅跟進事件，也做了加固工作成功擊退後續攻擊。他說目前正積極了解被洩漏的數據內容、牽涉什麼類型的人，暫未知涉多少人和企業，正進行鑑證調查，已聘用不同網絡安全專家高手幫助。

至於是否已接觸所有被洩漏資料的人，任景信稱仍在分析數據，已通知已知被披露資料的人，當陸續發現會繼續通知，亦暫未見到有本地以外的人。他強調數碼港並非整個系統被攻擊，是有部分檔案被鎖或加密，強調現時基本上已全部加固。至於何時才能聯絡所有受影響者，他說已盡快加快進行。

被問事件是否涉人為失誤、誰要問責，任景信稱如發現有涉及人為嚴重失誤，有既有程序處理，但目前看不到有此情况。至於會否向受影響者賠償，他說如證明到個別人士損失與今次洩漏資料有關，「好相信法律團隊會好嚴肅研究同睇返成個事件，去作出應對」。

任又稱，從網絡或報道得悉有已知資料被盜用者未被數碼港接觸，曾向相關個案了解，指他們未必可以經常看到電郵、接聽電話和留言，重申已確定資料洩漏或被盜取的人，數碼港已盡早通知。