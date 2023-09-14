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休班警涉偷醉酒男子電話 否認盜竊罪 警員稱被告曾跪地求情 (18:34)

五旬前警員涉在尖沙嘴從一名醉倒路邊的男子身上，偷取其價值逾一萬元的iPhone14 Pro電話。前警員否認盜竊罪，今（14日）在九龍城裁判法院續審，負責截停被告的警員憶述從被告搜出電話後，被告自稱是「伙記」，又雙膝跪地、雙手合十「不斷求情」，他表示自己年紀大，「如果畀老婆知道就會家破人亡」，請對方「畀機會」。

被告為案發時休班高級警員蘇志華（56歲）。警員錢俊思供稱，於今年4月8日凌晨4時值勤期間，在赫德道近加拿分道目睹事主范浩背靠燈柱坐在行人路，被告走近拍事主肩膀，惟事主沒有動靜。由於路上私家車阻擋錢的部分視線，他只見被告蹲下伸前雙手接近事主，不久就站起走向河內道。

錢當時懷疑被告犯案，於是上前截停被告及聯絡同僚。錢聞到被告有酒氣，但對答正常，他從對方身上搜出兩部電話，被告無法解鎖其中一部。被告聲稱現職警員及所駐守區份，謂「我貓咗，先會一時貪心攞走咗個電話」。錢形容被告跪地向他「求情」，表示自己年紀大，憂妻子知道就會「家破人亡」，請錢給予機會。

此外，控方昨表示不會依賴被告在未經警誡下作出上述招認內容，今則表示會依賴被告的陳述，指他身為資深警員，知悉相關權利，辯方反對指做法不公。案件押後至10月5日續審。

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