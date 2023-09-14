兩人紀念「831」半周年非法集結罪成　還押候判 (18:19)

被告為男地盤工人符瑋鏘（37歲）及女售貨員呂麗（42歲）。辯方求情稱，本案歷時甚短，沒與警方對峙，男被告育有一名讀小學的女兒，是家庭經濟支柱，女被告需照顧做過白內障手術的母親，她的父親因癌離世、胞弟自殺，她亦曾協助他人度過難關、打消自殺念頭。

葉官分析證供指，男被告選擇不自辯，他的妻子較早前供稱，當日曾聯絡被告，得悉他外出晚餐及肚痛上廁所。由於被告妻子不在現場，葉官拒絕接納其證供。

至於女被告自辯時一方面認為涉案片段內穿黑色風褸女子與她不相似，另一方面稱類似打扮「周街都有」，難以令人信納。她形容黑色是當時潮流及永恆，又指方便執拾貨品，另更改說法稱知道參與社會事件人士穿黑衣，葉官批評她作供反覆無常，前言不對後語，推翻自己的證供。

辯方爭議透過觀看片段辨認被告的警員資格，葉官認為他亦可從片段來辨認被告，故不依賴該警員證供。經比對片段和被捕照片，葉官指片中男子略胖，穿黑衣、頸後掛有吊飾，另一女子着黑色風褸、長褲及波鞋，基於累積效應裁定他們是兩名被告。葉官指男被告先搬欄杆，女被告設路障後逃去再重返現場，因此兩人罪成。