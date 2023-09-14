星火同盟成員涉洗黑錢　供稱會資助因政見失業人士 (17:11)

被告余昕鈺（現21歲）供稱自己是星火同盟義工，透過涉案戶口將捐款轉交被捕者。辯方呈堂的星火同盟文件談及「義士」字眼，被告稱「義士」為基於社會事件接受審訊的人，亦包括被拘捕未被起訴的人；如果非被捕者因政見分歧和家人關係變差，甚至被僱主解僱，只要經過被捕者轉介，就會獲得星火同盟支援。

法官高偉雄聽畢質疑，不論求助人有否被捕，「總之你哋（星火同盟）認為社會事件引伸出對立、不同意見嘅人，你哋就會援助佢」，意味星火同盟未必只是提供人道援助。被告回應指，協助非被捕者也是人道支援工作之一。

庭上另透露，星火同盟的戶口登記公司為「全盛服務管理有限公司」，其公司董事王慕雄曾將12萬元存入被告的戶口。被告作供時解釋，義工統籌Alice Wong曾稱上述12萬元用來資助求助個案，他事後才知道款項來自星火同盟戶口的持有人。

法官一度關注，被告除了代為分發星火同盟的捐款，亦自行「扲荷包」資助被捕者。被告稱當時收到很多人求助，唯有幫忙先行墊支，他打算等到求助個案減少，再向星火同盟報銷款項。審訊下周一（18日）續，控方將盤問被告。