明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

梁錦松：發展「夜經濟」應有香港特色 (17:01)

前財政司司長、新風天域創始人兼董事長梁錦松今日在深圳表示，香港發展「夜經濟」應發掘自身特色，給予周邊地區沒有的高端消費體驗，吸引消費者。

梁錦松指，香港與內地交通愈來愈方便，令港人北上消費增加，但每個地方都有獨特優勢，做生意往往有兩種競爭手段，一是靠價格，這點香港未必有優勢；二是差異化和創新性，「香港應就自身條件，發展周邊地區沒有的高端體驗，例如國際演唱會、大型展覽、國際會議等，吸引有這樣需求的消費者。」

樓市已較高峰挫兩成  倘再跌兩成要「減辣」

就吸引更多資金投資港股，梁錦松稱歐美資金確有減少，「由於地緣政治原因，很多人對中國不看好，但我認為中國經濟的調整也是必要的，隨著國家推出很多政策，若能恢復民營經濟發展，中國經濟仍很可觀，到時外國資金自然會追返（投資）。」

他建議，香港股市應開創更多資金來源如中東等地區，而且不應只側重回報，要考慮這些地區可能是更看重與內地、香港企業合作去幫助本土發展，「需要多方面考慮，非一朝一夕可以實現」。

樓市方面，梁錦松認為受利率及經濟減慢等多方面因素影響，「是否減辣就會多人買樓？我想是見仁見智。」他指目前樓市比高峰期下跌約兩成，如果再繼續下跌則可能影響銀行體系、引發更大經濟問題，所以若再跌多兩成，或者就要出手「減辣」。

相關字詞﹕夜經濟；梁錦松

上 / 下一篇新聞