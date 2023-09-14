梁錦松：發展「夜經濟」應有香港特色 (17:01)

梁錦松指，香港與內地交通愈來愈方便，令港人北上消費增加，但每個地方都有獨特優勢，做生意往往有兩種競爭手段，一是靠價格，這點香港未必有優勢；二是差異化和創新性，「香港應就自身條件，發展周邊地區沒有的高端體驗，例如國際演唱會、大型展覽、國際會議等，吸引有這樣需求的消費者。」

樓市已較高峰挫兩成 倘再跌兩成要「減辣」

就吸引更多資金投資港股，梁錦松稱歐美資金確有減少，「由於地緣政治原因，很多人對中國不看好，但我認為中國經濟的調整也是必要的，隨著國家推出很多政策，若能恢復民營經濟發展，中國經濟仍很可觀，到時外國資金自然會追返（投資）。」

他建議，香港股市應開創更多資金來源如中東等地區，而且不應只側重回報，要考慮這些地區可能是更看重與內地、香港企業合作去幫助本土發展，「需要多方面考慮，非一朝一夕可以實現」。

樓市方面，梁錦松認為受利率及經濟減慢等多方面因素影響，「是否減辣就會多人買樓？我想是見仁見智。」他指目前樓市比高峰期下跌約兩成，如果再繼續下跌則可能影響銀行體系、引發更大經濟問題，所以若再跌多兩成，或者就要出手「減辣」。