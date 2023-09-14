明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

七旬翁多次強姦非禮繼孫女判囚13年　庭上透露被告親屬曾要求事主助求情　控方稱嚴肅處理 (16:53)

七旬裝修工人被指4年間在住宅內多次強姦及非禮當時年僅6至10歲的繼孫女，包括指插肛門及觸摸私處等，陪審團早前以大比數裁定他兩項強姦罪及3項非禮罪成。被告今（14日）於高等法院接受判刑。暫委法官胡雅文斥被告利用祖父的身份，侵犯繼孫女以滿足一己性慾，判囚13年；庭上另透露被告親屬曾要求事主為被告求情，控方明言會嚴肅處理。

被告S.H.S.現年70歲（案發時57至62歲），被控於2012年5月1日至2016年8月31日間，兩度強姦以及三度非禮年約6歲至10歲的X。

代表控方的高級檢控官林曉敏指，X透露繼祖母的姊妹曾要求她為被告寫求情信，指自己已原諒被告。林曉敏強調上述行為是「在傷口上灑鹽」，並厲聲朝著親屬席表示控方和警方定必嚴肅處理。法官則指對事件震驚，但不會猜測是被告教唆他人這樣做。

法官引述被告的心理報告，提到被告指責X誣告他，他亦不滿兒子娶了帶著女兒再婚的妻子，不視X為親人，只疼錫後來出生的親孫女。報告判斷被告無孌童癖，對女性有敵意及扭曲的性觀念，重犯機會偏低；X的創傷報告則顯示她有創傷壓力後遺症，有自殺念頭。她多年來沒求助是害怕被遺棄及令家庭破裂，不想曾離婚的母親再次受傷，她不視自己為家中一份子，認為自己消失才能讓家人幸福。X的母親則自責未能保護年幼的女兒。

法官判刑時指，被告與X相差50歲，侵犯當時脆弱不能保護自己的X，並採納12年為兩項強姦罪的量刑起點，另3項非禮罪則分別以兩年半及三年半為起點，5罪最終總刑期為13年。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 強姦 非禮

上 / 下一篇新聞