七旬翁多次強姦非禮繼孫女判囚13年　庭上透露被告親屬曾要求事主助求情　控方稱嚴肅處理 (16:53)

被告S.H.S.現年70歲（案發時57至62歲），被控於2012年5月1日至2016年8月31日間，兩度強姦以及三度非禮年約6歲至10歲的X。

代表控方的高級檢控官林曉敏指，X透露繼祖母的姊妹曾要求她為被告寫求情信，指自己已原諒被告。林曉敏強調上述行為是「在傷口上灑鹽」，並厲聲朝著親屬席表示控方和警方定必嚴肅處理。法官則指對事件震驚，但不會猜測是被告教唆他人這樣做。

法官引述被告的心理報告，提到被告指責X誣告他，他亦不滿兒子娶了帶著女兒再婚的妻子，不視X為親人，只疼錫後來出生的親孫女。報告判斷被告無孌童癖，對女性有敵意及扭曲的性觀念，重犯機會偏低；X的創傷報告則顯示她有創傷壓力後遺症，有自殺念頭。她多年來沒求助是害怕被遺棄及令家庭破裂，不想曾離婚的母親再次受傷，她不視自己為家中一份子，認為自己消失才能讓家人幸福。X的母親則自責未能保護年幼的女兒。

法官判刑時指，被告與X相差50歲，侵犯當時脆弱不能保護自己的X，並採納12年為兩項強姦罪的量刑起點，另3項非禮罪則分別以兩年半及三年半為起點，5罪最終總刑期為13年。