房協長者安居樂紅磡豐頤居312伙租出85% 粉嶺項目最快明年底推出 (16:10)

柯靄邦表示，今年3月開放示範單位後反應熱烈，共有逾1萬參觀人次，房協於上尾已陸續轉交單位予租住人，可隨時入住；輪候冊至今約有400宗申請，申請人正輪候現有項目及未來粉嶺項目的單位，現正進行審查等相關手續。

柯靄邦表示，房協正籌備另外3個長者安居樂項目，當中位於粉嶺的項目預計2024年底至2025年初推出，另外觀塘和筲箕灣項目則於2030年後推出，合共提供1100個單位。

豐頤居是住屋、康樂及醫療護理集於一身的居所，房協社區及長者服務總監吳家雯表示，為了更好照顧長者，豐頤居設有「智能樂齡緊急支援系統」，每名住戶都獲配備具定位功能的隨身裝置，房間內亦設有緊急召喚系統，提供24小時緊急支援。

吳家雯表示，豐頤居希望幫助每位入住的長者有一個活躍的晚年，除了設不同興趣班組，更設有健身設施、醫療中心等，以助長者「儲健康、儲朋友、儲興趣」。

豐頤居的醫療復康服務由「進優生活」提供，其中位於地下的復康中心佔地1500平方呎，引入樂齡科技，配備水力按摩牀、醫療智能體檢站等，具備物理治療助理等認可資格的中心職員會為住戶提供家居照顧、物理治療等服務。