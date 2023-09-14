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印傭寓所穿罩袍及祈禱後遭解僱　入稟控僱主一家違種族歧視　索償逾25萬 (15:36)

信奉伊斯蘭教的印傭在寓所穿罩袍和祈禱，遭八旬僱主的子女投訴，甚至表示會「嚇死」僱主，最終印傭入職後兩星期被解僱。她昨（13日）入稟區域法院提訟，表示僱主一家有違《種族歧視條例》，就情感損失和欠薪等索償逾25萬元。

申索人印傭DWI-LESTARI，為穆斯林信徒；三名答辯人為僱主梁彩、梁彩的兒子何偉新和女兒何偉娥。入稟狀指，申索人於2020年3月2日至16日受僱於梁彩，她主要負責做家務、陪梁彩外出買菜等，月薪為4630元。

根據入稟狀，申索人當時居於梁彩的華富邨單位，她會穿上穆斯林罩袍，遮蓋自己的頭部和手部。她入職不久，就收到何偉娥警告不得穿罩袍外出，唯有改戴頭巾和帽子。此外，伊斯蘭教規定每日做五次「禮拜」儀式。為免影響家務工作，她只會趁梁彩睡覺時在寓所進行儀式，每次歷時約10分鐘。

入稟狀指，申索人和何偉新、何偉娥同年3月16日在僱傭中介公司會面。何偉新出示寓所的閉路電視截圖，指申索人在家中祈禱，會令年邁的梁彩「嚇死」（scared to death），建議她於假日或在寓所外祈禱。何偉新又指，若然她想繼續工作，就不准再祈禱。申索人同日被終止合約，何偉新僅向她支付100元，沒有支付薪金或代通知金。

申索人於2021年1月向非政府機構「Justice Without Borders」求助，平機會同年6月召開調解會議，申索人和僱主一方均在場。雙方至2022年9月調解不果，申索人遂透過律師入稟興訟，要求法庭聲明僱主違反《種族歧視條例》，分別就情感損失賠償20萬元、就收入損失賠償27.7萬元，另就欠薪和代通知金賠償6840元，並支付兩萬元的懲罰性賠償。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 歧視

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