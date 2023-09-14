涉游說青年認販毒罪　「師爺」陳強利判囚3年 (15:12)

被告陳強利（60歲）被控串謀其他人串謀妨礙司法公正，涉及海關販運1,185克可卡因的刑事案件。同案女大律師張曉惠（案發時33歲）擬否認控罪，她將於今年10月5日受審。

法官張潔宜判刑指，涉案可卡因超過1000克，必然會以超過監禁20年為量刑起點，是十分嚴重的罪行。被告堅持的程度高，他於10個月內反復游說馬家健，為主要與其溝通的人，並準備「講稿」等文件，擔當重要角色。法官續指，被告受馬父所托協助馬家健，卻無根據指示行事，以提供法律意見為名游說不懂法律的青年認罪。

法官認為，被告無以客戶利益為依歸，相反以同案最終被撤控的男子洪智謙的利益行事，本案嚴重程度比其他妨礙司法公正案件更高，與一般游說證人不出庭作供不能相比。

法官接納洪無於該案受審，其是否有犯罪行為未經證實，而他獲撤控亦未必與被告行為有關；同時考慮到馬曾還押和等候上訴結果一段時間，以監禁4年半為量刑起點，被告身患多病不足以減刑，判囚3年。