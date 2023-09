4港大生涉「感激」刺警者認煽惑傷人今求情　押後至下周三聆訊 (14:25)

港大學生會評議會於2021年7月通過「感激」七一刺警案疑犯梁健輝「為港犧牲」議案,4名出席會議的學生被拘控,他們周一開審前承認煽惑他人有意圖而傷人罪,延至今(14日)在區域法院求情。法官指各人都有光明前途,對於要向他們判刑感到傷感(I am very sad to be the person sentencing them),縱他們或許有天賦,但判刑時要一視同仁。由於法官要求辯方釐清某些觀點,聆訊押後至下周三。