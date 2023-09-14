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4港大生涉「感激」刺警者認煽惑傷人今求情　押後至下周三聆訊 (14:25)

港大學生會評議會於2021年7月通過「感激」七一刺警案疑犯梁健輝「為港犧牲」議案，4名出席會議的學生被拘控，他們周一開審前承認煽惑他人有意圖而傷人罪，延至今（14日）在區域法院求情。法官指各人都有光明前途，對於要向他們判刑感到傷感（I am very sad to be the person sentencing them)，縱他們或許有天賦，但判刑時要一視同仁。由於法官要求辯方釐清某些觀點，聆訊押後至下周三。

4名被告依次為張敬生（21歲）、郭永皓（22歲）、杜林丞亨（20歲）及容頌禧（21歲），均為學生，他們否認《港區國安法》下的宣揚恐怖主義罪，但承認交替控罪煽惑他人有意圖而傷人罪。

法官謝沈智慧表示辯方的書面求情陳辭中有她未能同意之處，指次被告於第一次預審時才表示欲認罪，按照案例最多可給予四分之一減刑，而非代表律師陳國維提出的三分之一，辯方現等同要求法庭不遵從上訴庭的判刑指引。另外，因被次告改變答辯意向才要安排第二次預審，況且辯方不應用「認罪協商」此字眼，本案是以「交替控罪」程序處理，著辯方下次再陳辭解釋。

法官續引述大律師關文渭說，若判刑遲於9月17日後進行，杜林丞亨屆時已超過21歲，不能考慮其他非監禁式刑罰。法官質疑對本案無約束力，同樣要求辯方呈上案例說服法庭。辯方補充，涉案會議2021年7月7日透過校園媒體Campus TV直播，翌日保安局公開譴責後片段已移除，2日的總觀看次數只有百餘人。

大律師邱治瑋稱第4被告於政府表態後已辭去文學院學生代表及評議會的職務，他無預料到言論會引起如此大反應；至於首被告，代表他的資深大律師夏偉志身體抱恙，故其求情保留。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港大學生會

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