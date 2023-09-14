男警稱應未成年少女著警服企圖性交　今囚16個月　官批守法意識薄弱 (13:36)

現已停職的男警員涉在酒店房間和15歲少女發生性行為，其間穿上警隊制服，性交時無法勃起。他今日（14日）於區域法院承認「企圖與16歲以下女童非法性交罪」，另一項製作兒童色情物品罪則留在法庭存檔，判囚16個月。辯方求情指，少女事主對警員「情有獨鍾」，被告按其要求穿制服性交。法官批評被告利用警員身分犯案，守法意識薄弱，但法庭相信被告只是警隊「極小撮害群之馬」，警隊仍是專業隊伍。
辯方求情指，被告賴子樑（現28歲）沒有拍拖經驗，感情上猶如「初哥」，他真心願意和事主X交往，只是X案發時不足16歲，「成件事真係早咗啲」。辯方又指，X本身認識不同警員，喜歡穿警隊制服的男子，在性和感情上「有相當經驗」。
暫委法官鍾偉強聽畢批評，被告犯案時並非當值，他帶制服到酒店和X性交，「咁唔係利用職權，唔係用警隊equipment（裝備）協助犯案咩？」辯方強調是X要求被告穿制服性交，鍾官聞言表示「更加唔得」，莫不是X要求被告帶槍，被告亦要照做，「制服係畀個人執行職務，佢去酒店著制服討好個女仔，進行犯法行為，點會唔係用警察身份？」
鍾官判刑指本案情節嚴重，被告帶警隊制服到酒店發生性行為，明顯旨在取悅X，屬加刑因素。鍾官提及，近來社會出現令人憂慮的現象，年輕人守法意識非常薄弱，「直至東窗事發要承擔後果，先知道為時已晚，但大錯已經鑄成，就後悔莫及」，而本案被告擁有約3年執法者經驗，仍然有此現象，令人憂心。