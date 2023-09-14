消委會︳首8個月接逾千宗電話漫遊服務投訴　消委會促商戶主動解釋細節條款 (12:43)

消委會說，在外遊復常後接獲有關漫遊服務計劃的爭議有所上升。其中一宗個案，投訴人於1月及2月在加拿大使用漫遊通話，3月時收到帳單顯示1月份的服務收費、4月收到帳單計算2月份的通話費用，5月再收到涉及2月底的通話收費，前後共被收取約一萬元。投訴人對帳單紀錄嚴重延誤大為不滿，電訊商回覆指已直接與投訴人跟進並解釋帳單，並同意為其提供8折方案。投訴人最終接受。

另一宗投訴個案，投訴人多年前已通知電訊商關閉漫遊服務，至今年5月，投訴人到內地旅行，其間使用內地電話卡，回港後卻發現被收取一日的漫遊數據費、涉100元。投訴人發現電訊商曾於3月以短訊通知，會於短訊發出後10日，為其自動開啟漫遊服務，如不需要開啟漫遊服務，則需透過短訊回覆。經消委會介入後，投訴人最終獲安排豁免有關漫遊數據費。

消委會提醒，市民宜清楚閱讀電訊商透過電話短訊或電郵發出的訊息，並每月檢查帳單，如發現不明收費，應盡快聯絡電訊商跟進。