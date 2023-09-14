涉助刺警男友潛逃判監12個月 女子就定罪申請上訴被上訴庭駁回 維持原判 (11:55)

上訴申請人張芷程（案發時25歲），曾任渠務署的見習工程師。她現已刑滿出獄，沒有到庭應訊。其男友黃鈞華則承認傷人及暴動罪，判囚5年。

上訴方陳辭指，上訴人同意大部分控方證據，亦同意環境證供可推論她知悉男友黃鈞華需要緊急離港，但質疑不足以證明她知道黃為何需要離港。雖然刺警一事當時獲傳媒廣泛報道，但報道從未披露黃的身份，遮蓋了他的臉容，而黃在事發後亦在多區游走，沒有遮掩臉容，甚至跟上訴人和另一友人在座無虛席的餐廳內用膳，反映上訴人未必知道男友真正需要離港的理由。

上訴方亦爭議若上訴人知悉男友要逃離香港，為何購買一張經香港到台北的回程機票。律政司一方則回應指，無證據顯示由誰決定購買此機票，認為這並非重要的證據，亦無證據顯示黃鈞華若經香港轉機是否會即時被捕，故原審法官沒有處理爭議；又強調案中有大量環境證據，其疊加效果足以作推論，甚至比直接證據更為有力。

上訴庭法官彭寶琴聽罷雙方陳辭，認為上訴方沒有合理可爭辯的上訴理據，拒批上訴許可申請，將稍後頒判辭補充理由。