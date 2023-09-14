消委會︳稱部分航空公司行李延誤賠償細節欠透明　消委會促提供更具體資訊 (11:55)

其中一宗今年接獲的投訴個案，投訴人因行李延誤需要在西班牙馬德里購買日常用品，曾向航空公司查詢稱相關賠償沒有上限、但要合理，最後兩人購買約1200元歐羅的日用品，索償時航空公司卻只能賠償400多元歐羅，有關個案仍在處理中。

消委會說，22間航空公司均有為遇上行李事故的乘客提供賠償方案，但在現金津貼、行李遺失定義、是否受理易碎或貴重物品的索償細節等方面有不少差異，例如有3間航空公司列明須在行李延誤24小時未能送達，才可為乘客報銷購買必需品開支；個別航空公司有特定報銷金額上限，但個別則未有。有11間航空公司會為行李延誤的乘客，提供一筆過現金津貼，折合約港幣237元至最高1,177元不等，相差近四倍。

遺失行李方面，消委會稱不同航空公司在「宣告行李遺失」的時間差別相當大，最短於行李未能尋獲後5天即可定義作遺失，至最長要在航班抵達起計的30至45天後，方會作出有關宣告。

消委會說，航空公司有責任遵照國際公約的規定，就行李事故向乘客賠償，但調查結果顯示，部分航空公司相關資訊欠缺透明度，或籠統地使用「視乎情况」、「交由相關部門決定」等字眼，認為做法有待改善。